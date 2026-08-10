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L’ordinanza.
11 agosto 2026 alle 00:38

Lavori urgenti, chiude via Falzarego 

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Lavori urgenti in via Falzarego: la strada oggi resterà chiusa dalle 6 alle 12 per consentire agli operai di svolgere gli interventi per mettere in sicurezza il tratto interessato a cedimenti. Lo prevede l’ordinanza dirigenziale del servizio Mobilità.

La via è stata interessata, la scorsa settimana, da due eventi. Prima l’intervento di martedì dei Vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibili alcuni appartamenti di un edificio all’incrocio con via Vittorio Veneto con gli inevitabili problemi e disagi. Il giorno dopo invece nella strada che porta alla necropoli di Tuvixeddu si è aperta una voragine profonda alcuni metri che ha costretto i responsabili della Protezione civile a chiude quella striscia d’asfalto che non ha altri sbocchi. Ora i lavori di ripristino che porteranno, stamattina, alla chiusara per sei ore della strada.

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