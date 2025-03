Lavori urgenti, chiude il cimitero di Bonaria 

A partire da oggi, «e fino a nuova comunicazione«, il cimitero Monumentale di Bonaria rimarrà chiuso al pubblico. «Il provvedimento», si leggete nella nota del Comune, «si rende necessario per preservare l'incolumità pubblica durante l’esecuzione di improrogabili lavori di manutenzione straordinaria, utili a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi».

Gli interventi

L’amministrazione ha stanziato imponenti risorse economiche per il restauro del Cimitero di Bonaria e per la sua rifunzionalizzazione e valorizzazione: oltre 13 milioni di euro, dei quali quasi 200mila di risorse comunali.

Le risorse sono destinate al primo lotto di un più ampio progetto di restauro che ammonta a 38 milioni di euro e si propone di costituire il volano per l’attrazione di ulteriori fondi destinati al restauro del cimitero. Le opere comprese nel progetto contemplano il totale rifacimento delle dotazioni impiantistiche esistenti, la creazione di un impianto di illuminazione, il restauro, la cura e valorizzazione del verde, il consolidamento strutturale dei monumenti e quello geologico dei fronti franosi. Si prevede, inoltre, di completare e implementare le strutture di accoglienza degli ingressi mettendo a disposizione, per la visita culturale, anche le tombe puniche e romane incluse nella struttura.

Per le ceneri

Nel progetto si prevede la riconfigurazione delle sistemazioni dell’orto delle Palme con l’eliminazione delle strutture provvisorie e la creazione di un nuovo tempio per la dispersione delle ceneri.

I tempi

Per la realizzazione degli interventi, si ritiene che buona parte del 2025 dovrà essere utilizzata per acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla legge, trattandosi di un bene di particolare rilevanza ambientale e monumentale. Per questo motivo, l’amministrazione confida di poter riuscire ad avviare i lavori tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026.

