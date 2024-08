Lavori, un’altra estate di passione 

Viale Diaz. Nonostante agosto, ogni giorno il traffico quotidiano delle auto che devono raggiungere via Roma. Da quasi tre settimane nel tratto compreso tra viale Cimitero e via Stazione Vecchia in certi orari si cammina in fila indiana: auto, moto e mezzi si i accalcano nell’imbuto recintato. C’è, infatti, il nuovo cantiere della metropolitana (oltre a quelli avviati in viale Cimitero e piazza Madre Tersa di Calcutta): carreggiata ridotta a una corsia, già quasi venti giorni di disagi e mai uno di lavoro. Gli operai, infatti, non sono mai entrati in cantiere.

Il caso

Un copione che temevano i cagliaritani quando hanno visto “chiudere” viale Diaz il primo agosto. «Cominceremo alla fine dell’interruzione feriale delle imprese, a fine mese», assicura il direttore dell’Arst, che ha in carico i lavori, Carlo Poledrini. Le domande che i cittadini, però, si fanno sono due: che fretta c’era di aprire un altro cantiere se si sapeva che l’impresa avrebbe dovuto attendere almeno tre settimane (considerata la pausa di Ferragosto e quelle delle aziende che forniscono i materiali) prima di cominciare a lavorare? Non si sarebbe potuto aprire il cantiere gli ultimi giorni di agosto, per dare il tempo agli automobilisti di orientarsi con la nuova viabilità, anche in vista dell’apertura delle scuole, limitando i disagi? Interrogativi che rimbalzano fino ai banchi del Consiglio comunale: «Con volumi di traffico meno intensi, poteva essere un buon proposito cominciare a lavorare ad agosto, invece ancora una volta i criteri che sovrintendono la gestione dei lavori della metropolitana sembrano dettati dalla poca esperienza», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Purtroppo non siamo stupiti, già in passato i lavori della metro, in piazza Repubblica per esempio, sono andati avanti accumulando grossi ritardi». Non solo. «C’è questa fretta di aprire nuovi cantieri in città lungo il tragitto della metropolitana, ma non si portano a conclusione quelli già aperti», dice ancora Mannino. Il riferimento è alla realizzazione delle vasche di contenimento delle acque piovane in piazza Madre Teresa di Calcutta: «Un’opera “urgente”», cominciata due anni fa, «e ancora da completare», sottolinea. «Anche li si riprenderà in continuità con i lavori in corso in viale Cimitero», fermi da una settimana per la pausa di Ferragosto, spiega il direttore Poledrini.

Gli altri

Caso della metro a parte, sono diversi, si sa, i cantieri attivi in città anche questa estate. Dei lavori in via Roma si è detto praticamente tutto: andranno avanti per tutto il 2024 e si allungheranno almeno fino alla prima parte dell’anno prossimo. Sarà quel termine la boccata d’ossigeno che i cagliaritani aspettano. Anche perché, subito dopo, in via Roma comincerà a lavorare l’Arst per completare l’infrastruttura che collegherà la linea 3 della metropolitana leggera, da Repubblica a Matteotti. Solo per la metropolitana, i cantieri aperti in città sono tre: viale Cimitero, dove l’Arst sta realizzando i binari sul lato opposto a quello già completato, piazza Madre Teresa di Calcutta, dove si devono costruire le due vasche per il contenimento delle acque piovane, che elimineranno il problema degli allagamenti di viale Diaz, e poi quello nuovo di viale Diaz, appunto. Ci sono poi da considerare i lavori in viale Trieste, sui quali però il Comune ha dato un’accelerata e ormai sono quasi conclusi e gli altri al Poetto, in piazza Arcipelaghi. Un’estate calda, insomma. Da bollino rosso. Non solo per le temperature (che ieri, per fortuna, hanno concesso una tregua). I cagliaritani sperano che sia l’ultima.

