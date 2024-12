Lavori ultimati, riaperta la Sp2 

È stata riaperto nella mattinata di ieri il tratto della strada provinciale 2, che dal castello di Acquafredda di Siliqua conduce a Cagliari. Era rimasto chiuso per quasi due mesi a causa di un cedimento stradale avvenuto a causa delle forti piogge dello scorso 26 ottobre.

Si tratta di un’arteria indispensabile per i residenti del Sulcis che ogni giorno si recano nell’hinterland cagliaritano e nell’area industriale di Macchiareddu e percorrere questa strada permette di risparmiare chilometri e tempo rispetto alla statale 130. A causa dei problemi causati ai residenti dei loro centri, i sindaci del Sulcis avevano inviato una nota al nuovo amministratore della provincia Sud Sardegna, Sergio Murgia, per chiedere di porre rimedio nel breve tempo.

«La nostra richiesta non è caduta nel vuoto – commenta Andrea Pisanu, presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Giba - e l’amministratore della Provincia ha mantenuto fede alla promessa della riapertura della strada prima di Natale nonostante la copiosa burocrazia». Lo conferma Sergio Murgia: «Ci siamo impegnati per riaprire nel più breve possibile questo tratto di strada molto importante per i residentidel Sulcis, rispettando l’impegno preso con i sindaci e la comunità del territorio». Soddisfazione tra gli automobilisti: «Sono molto contento che sia stata ripristinata in tempi brevi questa importante strada, – dice Gabriele Sanna, noleggiatore di Santadi – ci permetterà di risparmiare tempo e chilometri, ora spero che venga sistemato anche il manto stradale».

RIPRODUZIONE RISERVATA