Lavori ultimati nella scuola 

Sono stati ultimati a Maracalagonis i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza con adeguamento anche alle norme sismiche e antincendio del fabbricato scolastico di via Cristoforo Colombo. Sono stati spesi quasi 178mila euro, arrivati dalla Regione col Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. C’è stato anche un piccolo cofinanziamento di 2.500 euro da parte del Comune.

I lavori iniziati nel 2024, restituiscono ora a scolari e docenti un edificio funzionale. Sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto antincendio. Così come è stata realizzata una copertura inclinata in lastre grecate per eliminare le vecchie infiltrazioni d’acqua. E poi ancora, interventi di efficientamento energetico, di adeguamento igienico sanitario, di manutenzione sull’impianto di illuminazione. Realizzato anche un impianto fotovoltaico. (ant. ser.)

