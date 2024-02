Lavori terminati, riaperto il ponte sul Rio Sicaderba 

È stato riaperto qualche giorno fa il ponte che attraversa il Rio Sicaderba. I lavori, eseguiti dall’impresa Cuboni di Lanusei, sono costati 200mila euro, risorse erogate tempo fa dall’assessorato regionale all’Agricoltura. L’intervento è iniziato a settembre e hanno subito una sospensione per una variante dovuta ad alcune parti ammalorate del ponte e alla diversa posa in opera del guard rail. Del ponte si servono gli automobilisti che devono raggiungere il Gennargentu, Gairo, Ussassai e Seui. «Il tratto di strada - dichiara il sindaco di Arzana, Angelo Stochino - non può essere lasciato a gestione comunale, bensì dev’essere assorbito dalla Provincia, cui ribadisco l’appello, perché collegato con un’altra arteria sovracomunale». Archiviato il lavoro sul ponte, l’amministrazione di Arzana fissa il nuovo obiettivo: «Ora mandiamo in appalto anche la strada di S’Armentu che porta al Gennargentu», annuncia Stochino. Anche questo un affare da 200 mila euro.

