14 agosto 2025 alle 00:48

Lavori terminati: Porta Cristina è di nuovo transitabile 

Da ieri Porta Cristina è di nuovo percorribile nel tratto tra viale Buoncammino e Piazza Arsenale. Si sono conclusi nei tempi stabiliti gli interventi di restauro effettuati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I lavori del Monumento, chiuso e riaperto in due settimane, sono stati progettati e diretti dall’ufficio tecnico dei Musei nazionali, l’istituto del ministero della Cultura (dotato dal 2019 di autonomia speciale) che ha ottenuto i finanziamenti del Pnrr.
Nel frattempo proseguono anche i lavori degli edifici contermini dove troveranno casa una parte uffici dei Musei nazionali, che saranno ospitati anche nel Palazzo delle Seziate. «A lavori conclusi Cagliari e la Sardegna e i loro ospiti potranno usufruire di un complesso formato dalla Cittadella dei Musei, dalla Porta Cristina, dal Palazzo delle Seziate e dall'ex Regio Museo, un complesso unico anche per i valori paesaggistici», commenta l’archeologa Maria Antonietta Mongiu, membro del consiglio di amministrazione dei musei.

«Ci fa piacere per gli abitanti di Castello e per i cittadini cagliaritani il cui disagio è stato ridotto al minimo, soprattutto in un periodo non scolastico», aggiunge Mongiu. «Come Musei nazionali il nostro obiettivo è quello di essere parte integrante di una comunità educante in cui tutti, dalla direzione ai componenti del cda, al personale tutto, lavora per il bene comune».

