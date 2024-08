Lavori terminati nella strada tra Cala Pira e la Provinciale 

A giugno il manto stradale in calcestruzzo colorato per una spesa di quasi un milione di euro, nei giorni scorsi anche i guardrail «a chiudere i lavori della nuova strada che collega Cala Pira con la Provinciale». Un tratto di 800 metri (dove prima c’era solo uno sterrato) che è stato accolto con soddisfazione da residenti e turisti. Adesso le barriere paraurti «che non solo garantiscono la sicurezza - spiega il sindaco Eugenio Murgioni - ma impreziosiscono anche il paesaggio grazie al loro piacevole impatto estetico».

Murgioni rimarca che la strada «costruita con calcestruzzo architettonico, si integra con l’ambiente circostante, richiamando i colori della nostra terra». Si tratta, fra le altre cose «di un miglioramento significativo nell'accessibilità a una delle spiagge più belle del Mediterraneo». Per i lavori sono stati utilizzati fondi comunali. Lungo la strada è vietata la circolazione ai mezzi pesanti (massimo quaranta quintali). Non sono stati posizionati, per il momento, i dissuasori. Erano quattro in programma ma ancora non sono stati trovati quelli che si integrano con il calcestruzzo colorato, i guardrail e, dunque, l’ambiente. «Il nostro impegno - conclude il primo cittadino - è quello di proseguire con la pavimentazione architettonica su tutto il territorio comunale per fare di Castiadas e delle sue borgate una vera e propria attrattiva anche dal punto di vista estetico». (g. a.)

