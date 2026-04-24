Lavori sullo svincolo della 131, è caos 

Era atteso da oltre 50 anni e ora lo svincolo, all’altezza della zona di Monte Muradu, a Macomer, inizia a prendere forma. Da ottobre quel tratto della statale 131, inizio dell’altopiano di Campeda, è un cantiere aperto con rallentamenti e deviazioni che creano disagi non solo per gli automobilisti che lo percorrono tutti i giorni, ma soprattutto per chi deve uscire da Macomer e dalla Planargia in direzione Sassari. Da sei mesi quel tratto è pressoché interdetto dall’intervento di Anas, costringendo gli automobilisti che provengono dalla Planargia, oltre quelli da Montiferru e Macomer, per uscire in direzione Sassari a fare un lungo giro. Bisogna percorrere un tratto della 129 per Nuoro, fino a Birori, per imboccare la 131.

I lavori

Oltre erigere i piloni, le ruspe sono in azione per la demolizione della scarpata in roccia presente sul margine destro della carreggiata e permettere la successiva costruzione della rampa di uscita in direzione Sassari. Un intervento che vale 10 milioni di euro e fa parte del più ampio piano di eliminazione degli svincoli a raso nella principale arteria sarda. I disagi però sono tanti e non sarà certamente possibile realizzare l’opera in tempi brevi.

Gli amministratori

I sindaci del territorio vedono tutto in positivo. «I disagi sono necessari per consentire i lavori in sicurezza - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - sicuramente sono inferiori ai benefici che si avranno a svincolo concluso, che consentirà un traffico veicolare in sicurezza, rispetto all’attuale svincolo a raso». Francesco Caggiari, sindaco di Bortigali: «La sicurezza prima di tutto. Per i pastori l’incrocio a raso ha sempre rappresentato una sorta di roulette russa, con tante tragedie». Silvia Cadeddu, sindaca di Birori: «Lo svincolo di Birori è uno dei più pericolosi. La situazione è resa più grave a seguito dei lavori per il nuovo svincolo, per la deviazione del traffico in accesso sulla 131, da Macomer nello svincolo di Birori. Auspico che i lavori in corso vengano conclusi a breve e quelli programmati sullo svincolo realizzati quanto prima». Franco Scanu, sindaco di Sindia e presidente dell’Unione dei Comuni: «Ben venga lo svincolo. Speriamo che i lavori siano conclusi quanto prima e si possa circolare regolarmente entro l’estate per consentire il libero accesso ai flussi turistici».

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