Lavori sull’ex 554, c’è il progetto esecutivo 

Dopo 11 anni di attesa - e il pressing da parte dell’attuale amministrazione comunale nei confronti del raggruppamento di imprese - c’è la svolta per il nuovo viale Europa. «Abbiamo finalmente il progetto esecutivo pronto in fase di verifica tecnica», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «se l’iter dovesse proseguire senza intoppi, come auspichiamo, entro fine anno contiamo di far partire i lavori».

Il progetto

Un appalto integrato da 20 milioni di euro - finanziati dalla Regione - che fra ritardi e proroghe ha comportato altri 2 milioni circa di spesa in più (questa la stima) a causa dei rincari post Covid, costo che si conta di coprire con il ribasso di gara e un possibile supporto della Regione. L’intervento - di cui si parla dal 2012 - è concentrato nei quasi 4 chilometri di ex statale 554 tra lo svincolo con la 125 e la rotatoria del Margine Rosso: spariranno i semafori, sostituiti da tre rotatorie realizzate agli incroci con via Marconi e Pitz’e Serra, una all’uscita di Quartello. Non solo: la strada passerà dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus. Spazio anche alle biciclette che avranno a disposizione una corsia per senso di marcia. «Percorso ciclabile che andrà a congiungersi con la ciclovia regionale da e verso Villasimius», spiega Conti. Al centro uno spartitraffico alberato con oleandri, mentre lungo i marciapiedi ci saranno i lecci e le jacarande. «Anche su questo saremo particolarmente attenti», sottolinea l’assessore, «tutto verrà concordato con gli esperti botanici che ci diranno quali alberi sono più adatti».

La mediazione

Dopo un iter tortuoso, il Comune è riuscito in extremis a scongiurare il contenzioso con l’associazione temporanea di imprese. «Grazie anche alla mediazione preziosa di un nostro legale che è stata determinante per la ripresa della progettazione», ricorda Conti, «ora è stato raggiunto un accordo e siamo fiduciosi sul fatto che ci sarà la massima collaborazione». Le indagini ambientali e geotecniche nei terreni dove è previsto l’intervento sono state fatte, necessarie per il progetto esecutivo approvato di recente. «Restano da completare gli espropri, le bonifiche belliche, e infine ci sarà un passaggio in Consiglio comunale per il via libera alla variante urbanistica», dice l’assessore, «tre fasi che se tutto andrà bene riusciremo a chiudere nel giro di sei mesi».