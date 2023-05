Lavori sulle strade, la promessa di Salvini: task force per l’Isola 

Per velocizzare gli interventi sulle strade statali dell’Isola il ministero per le Infrastrutture conta di mettere a punto una sorta di “pacchetto Sardegna”, che comprende l’ipotesi di dedicare alcuni tecnici ministeriali alla preparazione dei lavori sulle arterie che maggiormente richiedono manutenzione, o in taluni casi un completamento. È uno dei contenuti emersi nell’incontro che ha visto ieri a Roma, al tavolo del ministero di Porta Pia, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu e il coordinatore della Lega nell’Isola (nonché presidente del Consiglio regionale) Michele Pais, con il ministro Matteo Salvini e con il suo vice, Edoardo Rixi.

È stata l'occasione, spiega una nota diffusa dal Mit, per «fare il punto della situazione sulle infrastrutture strategiche regionali». Il pacchetto-Sardegna di cui si diceva dovrà essere definito in collaborazione col governatore Christian Solinas, e punterà a sbloccare e accelerare alcuni lavori particolarmente rilevanti: tra questi la Sassari-Alghero, la Statale 130, la Olbia-Palau e la Statale 125. «Sul tavolo – prosegue il comunicato – c’è anche un piano di interventi per favorire la mobilità interna e ridurre l'alta incidentalità in alcuni tratti stradali particolarmente pericolosi. Sono già stati fatti passi in avanti, invece, su alcune dighe che da anni attendevano una velocizzazione: si tratta degli invasi di Cumbidanovu e Monti Nieddu».

