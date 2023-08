Lavori sulle nuove reti idriche: domani mattina quartiere senz’acqua 

In attesa della ripresa dei lavori per il restyling del viale, a Sant’Avendrace qualcosa si muove.

Domani saranno eseguiti gli interventi di collegamento delle nuove reti idriche realizzate nel quartiere. I lavori rientrano nel programma di efficientamento dei sottoservizi idrici del capoluogo. Per eseguire le operazioni sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 8 alle 14 in tutto il rione nella zona delimitata da viale Sant’Avendrace, via Po e via Santa Gilla.

Sarà cura dei tecnici di Abbanoa, che si occupa dei lavori, anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

le nuove tubature di Sant’Avendrace sono state realizzate con la tecnica del reniling, cioè senza scavo. In pratica all'interno delle vecchie tubature viene infilata una guaina flessibile, realizzata con materiali ultraresistenti che viene poi gonfiata con un getto d'aria in modo da farla aderire alle pareti. L'acqua può così scorrere in sicurezza senza sollecitare in alcun modo le vecchie condotte in ghisa.

In ogni pozzetto, inoltre, sono stati installati dei pezzi speciali che consentiranno di effettuare le manovre di regolazione della condotta rimessa a nuovo.

