Lavori sulle nuove condotte, via Macomer e via Tempio chiuse al traffico da domani 

Il progetto è tanto banale quanto efficace. Anziché sostituire le vecchie tubature, Abbanoa sta utilizzando la tecnica “senza scavi”, il relining, per eliminare le perdite idriche. In pratica si fa scorrere all’interno dei tubi una speciale guaina ultraresistente che aderisce alle pareti interne. Ieri mattina i tecnici del gestore idrico hanno completato il primo lotto della dorsale principale della rete idrica cittadina che va dai serbatoi del colle di San Michele a quelli di Monte Urpinu: una tubatura lunga oltre quattro chilometri.

Il progetto

La condotta scende dal colle di San Michele lungo via Monsignor Piovella e passa sotto via Cadello per poi proseguire lungo via Mattei, via Liguria, via Bacaredda, via Cocco Ortu, via Petrarca, via Pergolesi, Largo Gennari, via Sanjust e un tratto di viale Europa per risalire fino ai serbatoi di Monte Urpinu. Gli unici scavi riguardano i pozzetti dove vengono infilate le guaine e tirate dall'altra parte. In campo anche i robot. La guaina è stata passata nel primo tratto lungo via Monsignor Piovella fino a piazza D'Esquivel.

Lotta alle perdite

L’obiettivo è eliminare qualsiasi dispersione. «Un lavoro enorme, da 8 milioni di euro», spiega Giuseppe Sardu, presidente del cda. «Stiamo impiegando tecniche innovative che consentiranno di ridurre le perdite senza creare grandi disagi ai cittadini e al traffico». Le perdite sono enormi. «A Cagliari un po’ meno rispetto al resto della Sardegna, ma siamo sempre intorno al 40%».

Il cantiere

«Senza scavare, con due pozzetti, attraversiamo via Cadello senza sventrarla», spiega Martina Melas, responsabile dell’appalto. «Una resina speciale blocca le perdite» Quando saranno eliminate le transenne in piazza D’Esquivel? «Chiuderemo il cantiere entro maggio».

Disagi a Villanova

Da domani al 28 aprile in via Macomer e in via Tempio sarà chiuso l’accesso alle auto, per lavori. Studenti e genitori potranno accedere a scuola solo a piedi. I lavori alle condotte idriche di Villanova erano state programmati per la prossima estate, durante la pausa estiva dell’anno scolastico. «Siamo stati costretti ad anticipare perché c’è stato un intoppo, non riconducibile a noi, in un condominio di via Abba», fanno sapere da Abbanoa. «Per non bloccare l’impresa abbiamo deciso di anticipare le opere in via Tempio e via Macomer». (a. a.)

