Lavori sull’Asse mediano, carreggiata ridotta e code Mereu: «Lavori urgenti» 

Non c’è pace per la viabilità cittadina, già messa in ginocchio dai numerosi cantieri. Ieri, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria, gli automobilisti si sono ritrovati ostaggio delle lunghe code sull’Asse mediano.

Gli operai del Comune hanno iniziato a lavorare sulla gru dalle prime ore del mattino per sistemare i cartelli stradali che sovrastano la strada a circa 50 metri dallo svincolo per Genneruxi. Obbligatorio il restringimento della carreggiata per operare in sicurezza. Per tutta la mattina, dall’uscita per via Dei Valenzani a quella per Genneruxi, le auto hanno camminato a passo d’uomo mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini, ormai esasperati dal tempo che trascorrono in auto per attraversa la città.

«Si è trattato di un intervento di emergenza che non poteva essere rinviato, in quanto i cartelli erano poco sicuri. Gli operai hanno risolto tutto in poche ore», è il commento telegrafico dell’assessore comunale alla viabilità, Alessio Mereu che, però, preferisce ora non entrare nel merito dei diversi cantieri aperti nei punti nevralgici della città.

Certo è che la città è prigioniera del traffico: difficile arrivare a scuola e al lavoro in orario, a causa delle file lunghissime, i tempi di percorrenza dei soliti tragitti sono triplicati. Ma andiamo con ordine. In viale Buoncammino non si può salire, ma si può percorrere solo in senso opposto verso piazza D’Armi. E così tanti automobilisti per raggiungere il centro città si riversano in viale San Vincenzo: il risultato? Una strada stretta a due corsie, intasata dai Giardini pubblici fino alla stessa piazza D'Armi che, se si è fortunati, nelle ore di punta si riesce a percorre in venti minuti. La stessa immagine arriva anche dalla salita di via Is Mirrionis.

Il centro è, invece, letteralmente nel caos. Con via Roma, lato portici, chiusa, il traffico è molto lento anche nel lato porto, ma anche entrare in città da via Riva di Ponente diventa complicato. Non è strano, infatti, assistere a scene di pura follia, dove, pur di guadagnare qualche minuto, gli automobilisti, quelli indisciplinati, superano le altre auto in coda, passando addirittura sul marciapiede.