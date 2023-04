Lavori sulla strada provinciale 2, cambia la viabilità 

Via alla messa in sicurezza del tratto da 1,5 chilometri della Sp2 più prossimo all’abitato. Consentito da uno stanziamento di 700 mila ero della provincia del Sud Sardegna «l’intervento - spiega il Commissario Mario Mossa - prevede il completo rifacimento del manto stradale e della segnaletica».

I lavori devono ancora partire ma da ieri vige un’ordinanza (durerà un mese), che dispone il restringimento della carreggiata (da 4 a 2 corsie) e il senso unico alternato di marcia. Ancora da bandire invece il secondo lotto di lavori (stesse migliorie) da 1,3 milioni che sarà contiguo al primo. Prosegue anche l’iter del progetto da 5 milioni per installare l’atteso guardrail nella Sp2. «Effettueremo - annuncia il vice Sindaco Francesco Mameli - anche gli sfalci dell’erba nel tratto comunale della Sp2 e nella provinciale 86, fino alla stazione ferroviaria. La Provincia ripulirà i fiumi, tra cui il Cixerri, per prevenire allagamenti sulla Sp2. Inoltre, per il tratto in questione, abbiamo presentato un progetto di cofinanziamento da 200 mila euro per rifare tutti i sottoservizi e la progettazione tecnica della rotatoria da tempo richiesta all’altezza di via Puccini». Sugli imminenti lavori interviene anche la sindaca Debora Porrà: «È importante che tutti quelli che riguardano lo stesso tratto della Sp2 vengano svolti contemporaneamente e che si eliminino inoltre gli incroci a raso nel tratto comunale. Ribadisco poi che siamo contrari all’ingresso di Anas nella messa in sicurezza della Sp2: è la Provincia l’ente di riferimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA