Lavori sulla strada per l’ospedale 

È iniziata la messa in sicurezza delle strade più trafficate del paese che fanno da circonvallazione alla nuova stazione, di importanza fondamentale per i cittadini sangavinesi e per i tanti pendolari. Si tratta della viabilità che porta alla stazione ferroviaria e all’ospedale di San Gavino Monreale, percorsa dalle persone che arrivano da Sardara, Sanluri e dagli altri paesi della Marmilla.

Tempi lunghi

Dopo un’attesa durata anni, sono partiti i lavori per il rifacimento del fondo stradale lungo il tratto che dalla Statale 197 porta alla Provinciale per Sardara passando per la nuova stazione ferroviaria. Sono opere di fondamentale importanza che costeranno in totale 300.339 euro. «Sono previsti i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale – spiega il sindaco Carlo Tomasi –. Inoltre ci saranno parziali lavori di sistemazione dell’illuminazione pubblica nei punti in cui è carente: l’impianto sarà soggetto a un intervento di efficientamento energetico sul modello della rotatoria creata tra la Statale e la Provinciale per Villacidro».

I dettagli

L’intervento interesserà un lungo tratto fino a via Pascoli e fino all’accesso verso la Provinciale che da San Gavino porta a Sardara. Questi lavori, già iniziati, permetteranno di mettere fine a una situazione di pericolo che si verifica soprattutto la sera per la mancanza di illuminazione in strade che sono frequentate anche da cittadini che amano correre o fare una passeggiata. A sollecitare l’esecuzione della messa in sicurezza della strada, nell’ultimo periodo, sono stati anche i volontari delle associazioni che trasportano i malati in ospedale. «I disagi si sono fatti sentire a lungo – sottolinea Sandra Cruccu, presidente dell’associazione Team Soccorso – anche perché spesso nell’ambulanza trasportiamo pazienti con fratture o che sono stati appena operati e che non possono subire i sobbalzi dovuti alle buche. Per evitare questi ostacoli siamo costretti per forza a invadere la corsia opposta». La circonvallazione, prima di proprietà delle Ferrovie, è stata poi acquisita dal Comune.

La fonderia

Tuttavia rimangono da risolvere i problemi in altre importanti arterie di comunicazione della cittadina, tra queste spicca il caso della strada della Fonderia, una via di estrema pericolosità per la presenza di vere e proprie voragini e che hanno causato numerosi incidenti soprattutto nelle ore notturne anche per l’assenza di un’illuminazione adeguata. Questa via permette di non entrare nel centro urbano e di proseguire verso l’ospedale e la stazione percorrendo via Dante o di andare da Pabillonis verso Villacidro evitando il cuore del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA