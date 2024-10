Lavori sulla Statale, traffico rallentato 

Ancora una modifica alla viabilità lungo la Statale 195 Sulcitana, che collega Capoterra a Sarroch e agli altri comuni vicini. La causa? Due ponti che verranno demoliti e ricostruiti. Le variazioni al percorso, iniziate ieri mattina presto, dureranno fino al 31 gennaio 2025. Il tratto interessato va dal chilometro 12,360 al chilometro 13,605, dove è stato imposto un limite di velocità di 30 chilometri orari, insieme al divieto di sorpasso per gli autoveicoli dal chilometro 12,800 al chilometro 13,280. È stata inoltre predisposta una deviazione provvisoria per consentire l’esecuzione dei lavori nello stesso tratto. Diverse squadre di operatori dell'Anas sono state dislocate ieri lungo le deviazioni già dalle prime ore del mattino per guidare il traffico e assistere gli automobilisti nell’adattamento a questa nuova viabilità.

L’ordinanza

L'ordinanza segna l'ennesimo cambiamento nella vita degli automobilisti che ogni giorno attraversano questo tratto. I lavori rappresentano un sacrificio per chi utilizza questa strada, ma sono ritenuti necessari per garantire la sicurezza dell'infrastruttura. La vicesindaca Silvia Sorgia ha spiegato l'importanza dell'intervento: «La viabilità alternativa era necessaria per consentire la conclusione dei lavori. I due ponti di Rio San Girolamo rappresentavano un ostacolo e, a livello idrogeologico, costituivano un rischio. Grazie a questi interventi, si metterà tutto in sicurezza. Auspico che entro marzo potremo percorrere il nuovo tratto di strada».

I pendolari

Per i pendolari che transitano lungo la Sulcitana, la mattinata di ieri è stata segnata da una novità. L'annuncio delle modifiche, arrivato nella serata di mercoledì, ha sorpreso gli automobilisti. Tuttavia, la situazione sembra essere sotto controllo. «Era abbastanza scorrevole, e le deviazioni sono ampie e ben segnalate», ha commentato Flavia Cancellieri. Nei bar e per strada, l'argomento è centrale e sorprendentemente, domina un sentimento di positività.

«Il traffico è stato gestito bene», afferma Andrea Garau, che per motivi di lavoro percorre quotidianamente la 195, «sarebbe stato utile avere un maggiore preavviso, però - bisogna ammetterlo - la circolazione è andata avanti senza problemi».

La minoranza

Concorda l'ex sindaco Francesco Dessì: «È un’opera importante per il territorio. Si conclude così un percorso iniziato con l’allargamento del fiume e ci sarà una messa in sicurezza completa. Purtroppo, il traffico subirà disagi, ma è un sacrificio che vale la pena fare». Dessì ha poi ricordato come la sua amministrazione avesse avviato questo progetto con un investimento di 10 milioni di euro da parte dell’Anas, cui si sono aggiunti 2 milioni di euro stanziati dalla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA