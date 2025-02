Lavori sulla Statale, c’è speranza 

Statale 126 Sant’Antioco-Calasetta, l’Anas si è decisa ad accettare le richieste dei due comuni per questa terribile strada segnata da croci e innumerevoli incidenti. La struttura territoriale Sardegna dell’Anas ha depositato l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale relativa agli interventi denominati “S.S. 126dir Sud Occidentale Sarda”. Il progetto prevede l’adeguamento della Sant’Antioco – Calasetta mediante la realizzazione di interventi di allargamento della sede stradale e la rettifica di curve e sistemazione delle protezioni laterali.

Le reazioni

«È proprio il caso di dire che la strada è ancora molto lunga - dice il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci - è una procedura complessa, caratterizzata comunque da insidie burocratiche che speriamo si possano concludere positivamente. Certo, è un ulteriore passo in avanti per il quale restiamo fiduciosi nell’attesa di vedere, finalmente, l’avvio dei lavori». Il capolinea è Calasetta dove la cittadinanza, da decenni, attende la sistemazione della Statale. «Credo sia sotto gli occhi di tutti la forte penalizzazione che abbiamo avuto noi di Calasetta nel corso degli anni - dice il sindaco Antonello Puggioni - senza contare gli allungamenti di tempi e percorsi dovuti alla mancanza di una circonvallazione a Sant’Antioco, i limiti di velocità e la pericolosità esistente in alcuni tratti di strada hanno avuto per noi un peso importante. Questa notizia relativa alla pratica avviata dall’Anas ha un significato ben preciso: i nostri solleciti, le nostre interlocuzioni sono andate a buon fine. Siamo contenti perché finalmente si va verso la strada giusta. È una questione di sicurezza che aumenta soprattutto d’estate quando si intensifica il traffico per Calasetta e per chi arriva al porto per imbarcarsi per Carloforte. In prospettiva vediamo la soluzione al problema».

I tempi

C’è un cronoprogramma prima dell’effettivo avvio dei lavori: entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione, fatta lunedì scorso, gli interessati possono presentare osservazioni, trasmettendole all’assessorato della Difesa dell’Ambiente. «Il cronoprogramma dovrebbe servire come bussola e cronometro dalla progettazione all’esecuzione dei lavori - aggiunge Ignazio Locci - spesso però, gli allungamenti dei tempi non dipendono nemmeno dalla volontà della stazione appaltante ma proprio dalle procedure previste dalla normativa che allungano in modo considerevole la realizzazione dell’intervento, senza contare che intervengono diverse amministrazioni, tutte competenti, e ognuna vuol dire la sua. L’importante che si sia messa in asse la prospettiva, ovvero la realizzazione dell’opera».

Sul posto

Nell’attesa, permane un limite di velocità a 50 chilometri orari e una quantità innumerevole di strade di campagna che si immettono sulla Statale.

RIPRODUZIONE RISERVATA