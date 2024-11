Lavori sulla Statale 130, dibattito in Consiglio 

Approda nel consiglio comunale di Decimomannu un’interrogazione riguardante la Statale 130: «Qual è lo stato dei lavori?», chiede il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu. «L’incontro con l’assessore regionale nonché delegato agli interventi infrastrutturali Antonio Piu c’è stato - risponde la sindaca Monica Cadeddu - e sia io che i miei colleghi sindaci di Assemini ed Elmas siamo rimasti soddisfatti. Piu si è infatti reso disponibile a osservare un po’ più da vicino quelle che sono le criticità rilevate». Dal colloquio è emersa disponibilità al confronto: «L’assessore ha preso con noi sindaci l’impegno di organizzare un nuovo incontro dopo che si recherà a Roma per incontrare i vertici del Ministero dell’Ambiente».

La sindaca ne approfitta per dare un chiarimento alla questione dei lotti: «Non è corretto dire che l’intervento sia già stato suddiviso in due lotti, il primo per Decimomannu-Assemini, il secondo per Elmas. A oggi si può parlare solo di intenzione da parte del commissario». Interviene sull’argomento anche l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis: «A che punto sia la Valutazione d’impatto ambientale non è dato sapersi perché il procedimento non è ancora concluso».Il primo progetto era stato trasmesso dall’Anas al Ministero nel dicembre 2020: «Dopo un’iniziale richiesta di integrazioni il Ministero ha ripubblicato un avviso pubblico nel maggio 2024 - prosegue Salis - riesaminando le integrazioni trasmesse a suo tempo e ulteriori osservazioni sopraggiunte da parte di qualche cittadino. Allo stato attuale il progetto definitivo è in istruttoria al Ministero, ma non conosciamo a che punto sia l’iter».I prossimi passi? «Il progetto esecutivo verrà appaltato da un ufficio predisposto dal commissario il quale potrebbe, a sua volta, delegare alcune funzioni ad Anas. Intanto chi di dovere ha preso in mano la nostra pratica e ciò fa sperare che venga sbloccato, quantomeno, il primo lotto».

