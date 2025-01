Lavori sulla rete, stop alla corrente 

Dalle 9 alle 16 i lavori alla rete programmati da e-distribuzione porteranno alla sospensione dell'erogazione in alcune vie del centro. Interruzione dell'energia elettrica in città prevista per lunedì 20 gennaio. Per poter consentire agli operatori di effettuare alcuni lavori di manutenzione sugli impianti, E-distribuzione interromperà temporaneamente l'erogazione dell'energia elettrica in alcune zone della città nella giornata di lunedì 20 gennaio 2025 dalle 9 alle 16.Questo il dettaglio delle vie e dei civici interessati:Pessina, da 3 a 15, 21, da 25 a 31,1b, 7a, 7b, 9a, 11a, 11b, 11c, 13a, 15b, da 4a 16, 2a, 2b;Gianturco, da 3 a 5, 11, 13b, 4, da 10 a14, da 18 a 20, da 24 a 28 e 9, 13, 11d, 6, 16, 30;Fadda, da 8 a 18, 14a, 16a;Amat, da 1 a 3;Piazza Repubblica, 19, 17b, 18;Cugia, 1, 2; Carrara, 24, 28.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.Per informazioni sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice “pod” (IT001E...) presente in bolletta.

