Lavori sulla rete idrica, martedì stop all’acqua per fare i collegamenti 

Ancora qualche settimana di passione per i commercianti e residenti di via Roma, nel centro di Selargius, messi a dura prova dai cantieri di Abbanoa iniziati lo scorso marzo per posizionare un chilometro di nuove condotte e ancora in corso. Primo tratto concluso, dall’incrocio con via San Martino sino a quello con via D’Azeglio, e secondo lotto al rush finale con gli ultimi disagi comunicati dalla stessa società idrica: «Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso lungo via Roma a Selargius, martedì 10 giugno i tecnici di Abbanoa effettueranno i collegamenti di un nuovo tratto di rete idrica nella parte alta della strada. Durante le operazioni, tra le 8,30 e le 17 sarà necessario sospendere l’erogazione in via Roma e in via Sant’Antonio». Rubinetti a secco per quasi nove ore, poi tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Ma a preoccupare è il terzo lotto dei lavori, concentrato nella parte centrale della via Roma che verrà di nuovo - almeno in parte - chiusa al traffico. Tempi e modalità di cantiere verranno definiti dall’impresa che sta lavorando per conto di Abbanoa con il Comune nei prossimi giorni, compresi i percorsi alternativi per gli automobilisti e i mezzi di trasporto pubblico. «Si è attesa la chiusura delle scuole per intervenire nell’ultimo tratto e creare meno disagi al traffico cittadino», spiegano da Abbanoa. «In ogni caso si cercherà di velocizzare il cantiere impiegando più operai e lavorando su più turni». Impegno che era stato preso anche durante un sopralluogo fatto dai vertici della società idrica con quelli del Municipio dopo la rivolta dei commercianti di via Roma. (f. l.)

