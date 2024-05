Lavori sulla rete idrica, investimento da 750 mila euro 

Abbanoa ha avviato a metà mese i lavori nella rete idrica cittadina, per tentare di bloccare le numerose perdite e garantire un buon servizio ai cittadini, anche tramite la sostituzione di alcune parti della condotta. Per questi nuovi interventi ha investito 750mila euro. Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori in città, che riguardano: piazza Crispi e piazza Dante, le vie Carducci, Tola, Farina, Ferracciu, Gattu, Monsignor Bua, Salis, Sulis e piazza dell'Ulivo dove si è provveduto alla realizzazione e poi collegamento di un nuovo tratto. L'obiettivo è quello di razionalizzare maggiormente il sistema idrico. L'appalto in corso prevede anche ulteriori interventi nelle via Canonico Sale, D'Annunzio, Dante, Pirandello e vicolo Carborari. (g.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA