Lavori sulla rete idrica in via Nazionale, nuove proteste 

Non c’è pace per il settore lavori pubblici a Quartucciu. Dopo la buca segnalata in via Cesare Serra, ma già rattoppata dagli operai del Comune, ora nel mirino dei cittadini ci sono i lavori di Abbanoa in via Nazionale al confine con via Mandas.

«Appena un mese fa è stato asfaltato l’ultimo tratto di strada in via Nazionale, è possibile che ora si debba intervenire di nuovo lì?», domanda Angelo Pisu, «mi sembra proprio uno sperpero di denaro e di risorse, senza contare i disagi che viviamo ogni giorno in una strada che già di suo è soffocata dal traffico a tutte le ore».

Polemiche sterili per l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda. «I mezzi sono al limite con quel pezzo di strada già asfaltata che non verrà intaccata», replica l’esponente della Giunta Pisu, ricordando che il Comune interverrà definitivamente a lavori conclusi e che da cronoprogramma il ripristino dell’asfalto è previsto per giugno.«Come ho più volte ripetuto in Consiglio comunale, rispondendo alle numerose interrogazioni dell’opposizione» conclude, «sono ancora in corso diversi lavori per i sotto servizi, finanziati dal governo con il Pnrr, tra cui Abbanoa, il Comune ha solo l’onere di autorizzare gli interventi che sono a carico di ditte esterno. Nero su bianco vi è poi l’obbligo da parte loro, una volta finito, di ripristinare lo stato dei luoghi».

