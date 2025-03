Lavori sulla rete idrica, in alcune case rubinetti a secco per 24 ore 

Più di ventiquattrore senz’acqua. Forti disagi per alcune famiglie residente in via Solferino, nel centro di Selargius, alle prese da lunedì mattina con i rubinetti a secco in casa: un disservizio legato al cantiere nella rete idrica di via Roma, segnalato dagli abitanti della zona e risolto ieri pomeriggio dai tecnici di Abbanoa.

Nessuna rottura nella condotta - precisano dalla società idrica - per poter lavorare in sicurezza nella rete di via Roma dove i lavori sono in corso dalla scorsa settimana, si è dovuta ridurre la pressione idrica in alcune strade vicine. Riduzione che per alcune abitazioni di via Solferino si è tradotta in interruzione. «Per regolarizzare l’erogazione, i nostri tecnici hanno eseguito delle manovre in rete che hanno permesso di risolvere il problema», l’annuncio da parte di Abbanoa dopo che l’emergenza è rientrata.

Nel frattempo prosegue il cantiere nel primo tratto di via Roma, chiusa al traffico da lunedì scorso. Lavori programmati di recente per mettere fine alle continue perdite nella rete idrica principale della città, dove verranno posate un chilometro circa di nuove condotte, e che - imprevisti permettendo - proseguiranno per step sino a metà giugno.

