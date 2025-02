Lavori sulla rete idrica: da domani a giugno disagi in cinque strade 

Cantieri e modifiche alla viabilità in arrivo nel quartiere Villanova: da domani al 16 giugno previsti lavori di sostituzione integrale della rete idrica. Le strade interessate sono le vie Einaudi, Abba, Orlando, Iglesias, Oristano e, in un periodo successivo, Ozieri, Macomer e Tempio. L’intervento di Abbanoa porta al divieto di transito nei giorni lavorativi dalle 9 alle 17, mentre quello di sosta sarà per tutte le 24 ore. Si lavorerà a step, con chiusure temporanee delle singole strade in modo da non doverle bloccare tutte e cinque: il cantiere (appalto con investimento da 1,2 milioni di fondi Fsc) è stato diviso in nove tratti lavorati uno dopo l’altro, col primo in via Einaudi tra via Alghero e via Orlando.

Nel periodo segnalato sarà garantita la viabilità alternativa, così come i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni, e potranno accedere polizia, ambulanze, mezzi di soccorso e vigili del fuoco. L’area è stata individuata con uno studio delle principali criticità della rete idrica di Villanova: tra via Einaudi e via Orlando, due delle strade interessate, per cinque volte in appena due mesi si è rotta la tubatura. «Siamo moderatamente soddisfatti del sapere che le strade non saranno chiuse tutte in contemporanea», il commento di Paolo Angius, presidente onorario dell’associazione dei commercianti del centro storico “Strada Facendo” e residente nel quartiere. «L’augurio è che poi non si inizino i lavori in un nuovo tratto prima che siano finiti nel precedente, in modo da non gravare su residenti, commercianti e clienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA