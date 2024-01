Lavori sulla rete idrica, chiuso un tratto di via Roma  

Scatta la rivoluzione al traffico nella centralissima via Roma, a Selargius, con divieti e regole nella viabilità decisi dalla Polizia locale per far spazio ai lavori di riqualificazione della rete idrica portati avanti da Abbanoa.

Nei giorni scorsi i disagi si sono concentrati in via Bellini, con la strada chiusa al traffico e divieto di sosta giorno e notte. Da ieri e sino al 10 febbraio tappa del cantiere in via Roma, dove vige lo stop al traffico, da via Campi Elisi all’incrocio con via San Salvatore: per chi arriva dalla zona di via San Paolo dalla mattina alla notte, mentre per il flusso della circolazione veicolare proveniente dall’intersezione fra via Roma e via Rossini il divieto di transito sarà in vigore dalle 8 alle 18.

Nuove regole che si allargano anche alle vie limitrofe: sino al 10 febbraio divieto di sosta in via Lazio e via Terreforru, e interdizione alle auto negli incroci fra via Roma e via Sardegna, ma anche con le vie Sant’Antonio e via San Pietro. Deviazioni anche per la linea 17 del Ctm, con le fermate di via San Salvatore e via Bellini soppresse sino al 10 febbraio.Inoltre è di ieri la seconda ordinanza della Polizia locale che istituisce sino al 22 febbraio il divieto di transito dalle 18 sino a mezzanotte per i veicoli che arrivano dall’incrocio fra via Roma e via Rosselli in direzione 554.

