Lavori sulla rete idrica, chiude via Roma 

Da lunedì scatta la rivoluzione al traffico in via Roma e nel centro di Selargius. Modifiche alla viabilità e percorsi alternativi - per tre mesi - pianificati da Polizia locale e impresa incaricata da Abbanoa per la sostituzione di un chilometro di tubature nella condotta idrica che attraversa la strada cittadina. «Cercheremo di limitare i disagi procedendo per step», dice il sindaco Gigi Concu.

Le modifiche alla viabilità

La nuova viabilità in vigore dal 10 marzo sino al 13 giugno è riportata nero su bianco nell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Marco Cantori. In cima alle modifiche la chiusura al traffico e il divieto di sosta lungo via Roma, nel tratto compreso fra via San Martino e via San Pietro. Ma - assicurano dal Comune - si procederà per lotti, partendo dai primi metri di strada sino all’incrocio con via D’Azeglio dove si lavorerà da lunedì: il traffico sarà dirottato verso via San Martino, compresi i mezzi di trasporto pubblico che dovranno rispettare i percorsi alternativi per tutta la durata del cantiere, e via San Lussorio. Non solo: in via D’Azeglio, e in via Pisacane, viene istituito anche il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione. Stesse modifiche che poi verranno ripetute nelle altre traverse nelle successive fasi di cantiere.

Disagi in arrivo

Strada off limits, a parte i percorsi pedonali che non sono interessati dai lavori. «Data l’importanza di via Roma, sia per il traffico locale che per la sua funzione di collegamento con diversi paesi dell’hinterland, sappiamo che inevitabilmente si potranno verificare alcuni disagi», sottolinea il sindaco, che fa appello ai selargini e agli automobilisti di passaggio: «Chiediamo a tutti di pazientare e confidiamo ancora una volta al buon senso: faremo il possibile per andare incontro alle esigenze di tutti, procedendo per step e cercando di velocizzare la realizzazione delle opere previste di cui al termine del cantiere beneficeremo tutti».

Cantieri urgenti

I lavori - come scrive Abbanoa nella nota di inizio cantiere inviata al Comune - «rivestono carattere d’urgenza in quanto, a seguito delle verifiche effettuate sullo stato di conservazione, si sono riscontrate numerose anomalie strutturali che necessitano un’immediata risoluzione mediante l’integrale sostituzione delle tubazioni appartenenti al primo impianto cittadino». A beneficiarne sarà il servizio idrico di tutto il centro abitato - fanno sapere da Abbanoa - «perché l’intervento completa i recenti lavori di efficientamento reti effettuati negli ultimi mesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA