Lavori sulla rete, giovedì stop alla luce 

Disagi in arrivo per i residenti del litorale. I lavori per il potenziamento delle linee di E-distribuzione faranno mancare la luce nella giornata di giovedì in alcune strade del litorale. Il disservizio riguarderà le vie Egadi, Cipro e Negroponte e ancora l’arginale rio Foxi e le vie Rodi, Ischia e parte di via Leonardo da Vinci. Nella fascia oraria dalle 8,30 alle 16 in cui sono programmati gli interventi, i residenti dovranno evitare di prendere l’ascensore o commettere imprudenze perché l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata prima di essere staccata poi di nuovo.

I lavori per il potenziamento delle linee, salvo intoppi, andranno avanti nelle diverse zone della città fino al 6 maggio. E per effettuare gli scavi in determinati giorni e in determinati orari sarà istituto il divieto di sosta e, qualora fosse necessario, sarà anche chiuso il traffico. Da gennaio i lavori interessano le vie Novaro, Goldoni, Chiesa, Mameli, Oristano, XX Settembre, Fratelli Bandiera, Caprera, Tempio e Garibaldi. L’indicazione dei giorni e degli orari di istituzione del divieto di sosta e di chiusura al traffico dovranno essere comunicati al comando della Polizia locale almeno 72 ore prima dell’apertura dei cantieri e se interesseranno anche aree di sosta a pagamento o corsie di bus si dovranno avvisare anche Abaco, la ditta che gestisce le strisce blu e Ctm.

