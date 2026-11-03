Lavori sulla rete ferroviaria: stop per una falda acquifera 

Il taglio del nastro è sempre più vicino. I lavori per la realizzazione della nuova galleria ferroviaria invece, sono fermi. A Bauladu, in via Berlinguer, procedono i lavori per la costruzione della cittadella sportiva che comprende un campo da calcio, uno da tennis e uno da bocce, oltre agli spogliatoi.

Era il corrispettivo a carico della Manelli Spa, l’impresa che a Bauladu ha già avviato da anni i lavori per la realizzazione dei tre chilometri che partiranno da Solarussa per arrivare fino alla parte alta del paese. Con l’obiettivo di velocizzare la linea ferroviaria San Gavino-Sassari-Olbia. Tempo fa, l’impresa aveva chiesto al Comune di avere in concessione un’area in cui installare un “campo base”, pagando un canone annuale per tutta la durata dei lavori. Il sindaco, a quel punto, aveva deciso di concedere un grande spazio in cambio di un’area sportiva per la comunità. «È quello che stanno facendo – commenta il sindaco Ignazio Zara – anche se i lavori per la galleria non procedono. Il motivo è che dagli ultimi scavi è emersa una enorme falda acquifera che ha interrotto i lavori e ha reso necessario rivedere il progetto». Zara, che anche ieri ha effettuato un sopralluogo nella zona, ricorda il perché era contrario a quel progetto realizzato nel suo territorio da parte di Rete Ferroviaria e Regione e finanziato con 124 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione e che una volta eletto si è trovato sulla scrivania: «La presenza delle falde acquifere era nota, infatti è accaduto quello che immaginavo». (s. p.)

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