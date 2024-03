Lavori sulla rete Enel, previsti blackout 

Interventi alla rete Enel a Sestu, e per mezza città scatta il blackout, ovvero mancherà la luce dalle 9 alle 16 di oggi.

Lo annuncia l’Enel con numerosi volantini in tutta la città . Le vie interessate, anche se solo parzialmente e in certi numeri civici, saranno via Tiziano, via Raffaello; via Vittorio Veneto; via Ciusa; via Cagliari e infine via Modigliani. Qualche disagio e con la mancata corrente elettrica alcune attività commerciali dovranno temporaneamente chiudere. Sestu è servita in molte vie dalla compagnia privata Zephiro ma Enel X gestisce ancora molte zone. I lavori serviranno a migliorare il servizio perché c’è qualche problema con alcune vie, come via Labriola che restano al buio da settimane o altre che periodicamente hanno brevi guasti.

Nei giorni scorsi c’erano state proteste proprio per le strade al buio, un fenomeno che sembra aggravarsi ogni volta che piove in modo più consistente.

