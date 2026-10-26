Lavori sulla rete, domani nuovo blackout di sette ore 

Nelle scorse settimane erano stati i più fortunati. Le diverse interruzioni all’erogazione idrica per la rottura di due condotte, non li avevano riguardati.

Ma adesso da due settimane i residenti di Flumini sono alle prese con ripetuti blackout programmati. Il prossimo, che segue quello della settimana scorsa, è previsto per domani, come comunica E-distribuzione, per consentire lavori sugli impianti.

Dalle 10 alle 17 mancherà la luce nelle zone di zone di Scoa Moentis, Sa Tanca e Tanca Fiorita. Saranno interessate anche via Rio Flumini Uri, via San Giovanni e via Sciopadroxiu. Al buio anche via dei Narcisi e le vie limitrofe: via delle Ginestre, Dei Mughetti, Pratoline, Rio Ulassai, Rio Mogoro, Rio Piscinas, Rio Berchidda, Lago di Bunnari, via Dell’ Autonomia Regionale Sarda con la relativa traversa I e via Leonardo da Vinci.

L’interruzione, come la volta precedente, riguarderà solo i clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, come sempre, la luce potrebbe essere riattivata momentaneamente: per questo Enel raccomanda di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori fino al ripristino definitivo del servizio.

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