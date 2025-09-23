VaiOnline
Sestu.
24 settembre 2025 alle 00:41

Lavori sulla rete del gas, rischio ingorghi a su Moriscau 

Potrebbero registrarsi dei rallentamenti nelle prossime ore sulla strada di Su Moriscau, che passa dietro ai centri commerciali di Sestu, a causa dei lavori di allaccio alla rete del gas che porteranno al senso unico di marcia.

Sarà vietata la sosta su ambo i lati dalla zona rotatoria all’incrocio con la strada comunale di Perda Callonis. I lavori dovrebbero durare fino a domani, e il cantiere si chiuderà in tempo per l’inaugurazione del grande impianto di produzione d’idrogeno verde, prevista per la prossima settimana. Saranno presenti anche i movieri, per gestire il traffico in una zona dove passano sia auto che camion.

In ogni caso Su Moriscau, una volta estrema periferia di Sestu, dovrebbe vivere una vera rinascita. Tanti i problemi da risolvere; il fondo stradale pieno di buchi, innanzitutto, e poi l’abbandono continuo di rifiuti in grandissima quantità. Il primo problema dovrebbe essere risolto con un appalto che porterà al rifacimento della strada, più difficile da gestire il secondo, anche se l’aumento del traffico renderà meno agevoli i comportamenti incivili. È stato invece già risistemato l’asfalto nel tratto finale della strada, dove prossimamente sarà inaugurato il nuovo impianto di idrogeno verde, il primo della Sardegna.

