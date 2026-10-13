Lavori sulla rete del gas, ma i cartelli non ci sono 

L’ordinanza c’è, ma il cantiere non si vede. I nuovi lavori sulla rete del gas in via Terenzio, via Tito Livio e via Plauto hanno spiazzato i residenti che si aspettavano divieti di sosta e transito da giorni. L’avvio del cantiere era infatti previsto da questo lunedì, con interventi programmati fino al 23 ottobre, ma ieri dei lavori e della segnaletica non c’è ancora traccia. Un ritardo non comunicato che lascia intendere uno slittamento delle operazioni. Quando partiranno, ogni giorno dalle 7,30 alle 17,30 i tratti interessati saranno chiusi al traffico e scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata. Il Comune assicura che nell’arco di una giornata, se in sicurezza, le strade verranno riaperte alla circolazione. La raccomandazione è di prestare attenzione alla segnaletica e programmare gli spostamenti tenendo conto delle chiusure. Se non ci saranno intoppi, gli interventi dovrebbero concludersi entro il 23 ottobre, con la riapertura delle due strade.

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