SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato.
14 ottobre 2026 alle 00:08

Lavori sulla rete del gas, ma i cartelli non ci sono 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ordinanza c’è, ma il cantiere non si vede. I nuovi lavori sulla rete del gas in via Terenzio, via Tito Livio e via Plauto hanno spiazzato i residenti che si aspettavano divieti di sosta e transito da giorni. L’avvio del cantiere era infatti previsto da questo lunedì, con interventi programmati fino al 23 ottobre, ma ieri dei lavori e della segnaletica non c’è ancora traccia. Un ritardo non comunicato che lascia intendere uno slittamento delle operazioni. Quando partiranno, ogni giorno dalle 7,30 alle 17,30 i tratti interessati saranno chiusi al traffico e scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata. Il Comune assicura che nell’arco di una giornata, se in sicurezza, le strade verranno riaperte alla circolazione. La raccomandazione è di prestare attenzione alla segnaletica e programmare gli spostamenti tenendo conto delle chiusure. Se non ci saranno intoppi, gli interventi dovrebbero concludersi entro il 23 ottobre, con la riapertura delle due strade.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E sul reintegro di Massazza il centrodestra attacca: «È la certificazione del fallimento dello spoils system, Todde si dimetta»

Ricorsi e inchieste: sanità nel caos

Aperto un fascicolo a Chieti, il dg Schael tra gli indagati. L’assessorato: siamo sereni 
Roberto Murgia
Dopo il salvataggio

Lo speleologo in prognosi riservata

Luca Olmetto è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale 
Roberto Secci
La storia

Sposi in rossoblù: «Il Cagliari è amore»

La domenica da sogno: il “sì” in chiesa, il ricevimento e la corsa allo stadio 
Matteo Vercelli
La riforma

Sì del Governo all’Autonomia differenziata

Il Cdm vara in anticipo i disegni di legge. La Puglia ricorrerà alla Consulta 
L’inchiesta

«Moby Prince: cause esterne, forse una bomba»

Onorato: né nebbia né errore umano, il comandante Chessa era scrupolosissimo 