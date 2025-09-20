VaiOnline
Gonnosfanadiga.
21 settembre 2025 alle 00:14

Lavori sulla Provinciale per Arbus 

Disagi alla viabilità tra Guspini, Gonnosfanadiga e Arbus. Per consentire l’esecuzione dei lavori sulla strada provinciale 67, nel tratto che va dall’intersezione con la Statale 196 all’uscita per il centro abitato di Gonnosfanadiga, sono state disposte delle modifiche alla circolazione: per raggiungere Arbus non si potrà più percorrere la provinciale ma sarà obbligatorio attraversare il centro del paese. Il provvedimento, entrato in vigore in questi giorni, resterà valido fino al termine del cantiere che è prevista per il 10 ottobre. Il percorso non verrà allungato di molto sarà solo meno agevole per chi non conosce le strade di Gonnosfanadiga dovendo passare all’interno del paese. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del tratto della Provinciale che viene percorso giornalmente da molti automobilisti.

