Lavori sulla litoranea, riapre un solo cantiere: pochi disagi al traffico 

Come da cronoprogramma sono ripresi ieri mattina i lavori di Terna sulla litoranea per Villasimius. L’intervento, in vista dello stop previsto per i primi di luglio, prosegue con meno disagi con un unico cantiere, almeno nella giornata di ieri, in mezzo alla strada nel tratto da Flumini verso Capitana.

Gli altri, verso Terra Mala sono rimasti più contenuti verso il bordo della carreggiata.

Il traffico è risultato più sostenuto di mattina quando diverse persone si sono riversate verso le spiagge della costa.

Nessun problema invece nel primo pomeriggio quando non erano presenti nemmeno i soliti semafori con i movieri a regolare il senso unico alternato.

I lavori , secondo ordinanza della Città metropolitana, andranno avanti fin al 3 luglio dopo di che la strada sarà sgomberata nel periodo più caldo dell’estate quello di luglio e agosto.

Anche nel mese di giugno invece i cantieri saranno chiusi e spostati a bordo strada in tutti i fine settimana come stabilito a seguito dell’intervento del Comune che aveva minacciato di andare per le vie legali. Già chiusi invece da settimane i cantieri di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario da Marina Residence a Terra Mala e della fibra.

Cantieri o non cantieri, lo scorso fine settimana ha registrato le solite code all’andata e al ritorno dalle spiagge non solo lungo la litoranea ma anche dall’altra parte nella nuova 554 soprattutto in prossimità della rotatoria di Maracalagonis con l’assedio alle stradine scorciatoia come Niu Corbu per sfuggire al caos.

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