Lavori sulla linea ferroviaria: cancellati alcuni collegamenti 

Nuovi lavori per il potenziamento delle infrastrutture tra la stazioni di Cagliari e Decimomannu: così dalle 19 alle 23,30 di oggi alcuni treni della linea Cagliari–Decimomannu–Oristano–Sassari subiranno limitazioni di percorso, cancellazioni e rimodulazioni con bus.

Questi i treni coinvolti. Il regionale di Trenitalia R4853 Sassari - Cagliari è cancellato da Oristano a Cagliari. Sarà attivo il servizio di bus. I treni del Regionale di Trenitalia R20826, R20828 e R20830 da Cagliari a Decimomannu sono cancellati. Anche in questo caso ci saranno i servizi di autobus. Altre cancellazioni per i regionale di Trenitalia R20827, R20829 e R20831 da Decimomannu per Cagliari con i passeggeri che potranno utilizzare il servizio di bus. Infine anche il bus sostitutivo di Trenitalia CA110 da Decimomannu a Oristano è cancellato: anche in questo caso verrà attivato un servizio di bus in partenza da Cagliari ad Oristano.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

