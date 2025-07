Lavori sulla condotta idrica, stop all’acqua e disagi al traffico 

Nuovi lavori da parte di Abbanoa a Sestu, in località su Moriscau; venerdì le operazioni. Dalle 8 i tecnici della ditta si metteranno al lavoro per realizzare il collegamento di una nuova condotta realizzata lungo la strada vicinale alla rete idrica esistente.

Per l’esecuzione dell’intervento, che terminerà alle 13, spiega Abbanoa, «occorrerà interrompere l’erogazione idrica nella strada vicinale in località Su Moriscau e sulla ex 131, nel tratto compreso tra l’incrocio con la strada provinciale 8 e la bretella stradale di collegamento con la strada statale 131: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni». Nella zona, percorsa da molte auto, potrebbe verificarsi qualche disagio al traffico. Abbanoa continua così a sostituire le condotte dopo le ultime operazioni in centro. «Sarà cura dei tecnici contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo», continua il gestore; «alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».

