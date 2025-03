Lavori sulla condotta, caos e rallentamenti 

Viabilità nel caos in via Campania e dintorni in seguito alla chiusura al traffico della retrostante via Mattei, strada che collega via Liguria a via Cadello. Dal 17 febbraio si sta lavorando al rifacimento delle condotte idriche della dorsale tra i serbatoi di San Michele e Monte Urpinu nell'ambito di un mega appalto da 8 milioni di euro. Due i cantieri aperti in zona, uno in via Mattei e l'altro in via Cadello angolo piazza Francesco de Esquivel. L'ultimazione dei lavori è ufficialmente prevista per il 18 aprile, tuttavia Abbanoa ha chiesto all'impresa di accelerare e terminare entro il 4.

«Il traffico è aumentato enormemente», riferisce Rita Monni, tabaccaia di via Campania. «Con via Mattei chiusa è complicato effettuare consegne in zona», si lamenta un corriere espresso. «Ogni giorno è un caos, ormai si esce solo a piedi», si sfoga Daniela Cuboni, a spasso col cane. Sconsolato anche Pietro Padroni, 81 anni. «A causa dei lavori bisogna fare tutto il giro e c'è un traffico pazzesco».

«In via Campania si formano lunghe code e perfino le ambulanze faticano a passare», denuncia Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. «Le persone sono esasperate, i lavori dovrebbero accelerare». La replica di Abbanoa: «Al posto di sostituire fisicamente le vecchie tubare, le stiamo utilizzando per farvi passare una guaina che aderisce alle pareti internei. La tecnica si chiama “Relining”. L'alternativa sarebbe stata sbancare la strada, con tempi molto più lunghi ed effetti devastanti sul traffico».

