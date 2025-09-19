Lavori sulla Cagliari-Elmas, stop ai treni per due giorni 

Oggi e domani la Rete Ferroviaria Italiana eseguirà dei lavori di manutenzione tra le stazioni di Cagliari e Cagliari-Elmas. Le attività riguarderanno la sostituzione di alcuni deviatoi per garantire il mantenimento dei livelli di affidabilità e la regolarità dell'esercizio ferroviario. Contemporaneamente, nella zona di Santa Gilla, si procederà con i lavori di manutenzione straordinaria dei ponti su entrambi i binari. Infine, tra Cagliari e Decimomannu, proseguiranno i lavori per l'elettrificazione della linea Cagliari-Oristano.

I lavori, del valore complessivo di circa 5 milioni di euro, comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu. Sono previste corse con bus da Cagliari a Decimomannu programmate in coincidenza con la partenza e l'arrivo dei treni della linea Decimomannu- Olbia/Sassari/Macomer/Oristano/S.Gavino.

«Mentre i lavori di ristrutturazione della rete ferroviaria compreso il raddoppio dei binari nel brevissimo tratto di strada ferrata Uta-Siliqua proseguono speditamente, i lavori che sempre RFI deve effettuare per collegare la città di Olbia con l’aeroporto sono praticamente fermi», protesta il Segretario della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu preoccupato anche da un ulteriore aspetto non secondario, ovvero che «i lavori per la messa in opera di una infrastruttura ferroviaria attesa da tantissimi anni e finanziata dai fondi previsti nel Pnrr debbono terminare entro e non oltre il 31 dicembre del 2026 pena la perdita del finanziamento».

