VaiOnline
L’avviso.
20 settembre 2025 alle 01:14

Lavori sulla Cagliari-Elmas, stop ai treni per due giorni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi e domani la Rete Ferroviaria Italiana eseguirà dei lavori di manutenzione tra le stazioni di Cagliari e Cagliari-Elmas. Le attività riguarderanno la sostituzione di alcuni deviatoi per garantire il mantenimento dei livelli di affidabilità e la regolarità dell'esercizio ferroviario. Contemporaneamente, nella zona di Santa Gilla, si procederà con i lavori di manutenzione straordinaria dei ponti su entrambi i binari. Infine, tra Cagliari e Decimomannu, proseguiranno i lavori per l'elettrificazione della linea Cagliari-Oristano.

I lavori, del valore complessivo di circa 5 milioni di euro, comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu. Sono previste corse con bus da Cagliari a Decimomannu programmate in coincidenza con la partenza e l'arrivo dei treni della linea Decimomannu- Olbia/Sassari/Macomer/Oristano/S.Gavino.

«Mentre i lavori di ristrutturazione della rete ferroviaria compreso il raddoppio dei binari nel brevissimo tratto di strada ferrata Uta-Siliqua proseguono speditamente, i lavori che sempre RFI deve effettuare per collegare la città di Olbia con l’aeroporto sono praticamente fermi», protesta il Segretario della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu preoccupato anche da un ulteriore aspetto non secondario, ovvero che «i lavori per la messa in opera di una infrastruttura ferroviaria attesa da tantissimi anni e finanziata dai fondi previsti nel Pnrr debbono terminare entro e non oltre il 31 dicembre del 2026 pena la perdita del finanziamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 
Strasburgo

La sfida di Orban: «Salis terrorista»

Martedì il voto sull’immunità dell’eurodeputata Avs: rischia di nuovo il carcere 