Lavori sulla 387, resta chiusa la Statale 

Possibili disagi fino a lunedì per gli automobilisti che percorrono la Statale 387. La strada che collega il Parteolla al Gerrei sarà chiusa traffico per tutta la giornata di domenica 16 aprile tra Dolianova e Donori nel tratto dal chilometri 22,750 al chilometro 26,700. Lo stabilisce un’ordinanza dell’Anas trasmessa ai Comuni interessati: provvedimento necessario per consentire l’esecuzione di alcuni lavori urgenti programmati dall’Arst sull’armamento ferroviario in prossimità del passaggio a livello del km 23,600. Previsto un percorso alternativo: il traffico proveniente da Serdiana e Dolianova, dalla Statale 554 e dalla Statale 387 diretto a Donori, Sant’Andrea Frius e Ballao verrà deviato verso Ussana. Gli automobilisti dovranno entrare nel centro abitato di Ussana e dirigersi verso Donori attraverso la Provinciale 10. Dal centro abitato di Donori, percorrendo la Provinciale 11, sarà poi possibile ricollegarsi alla statale 387 dall’intersezione del chilometro 28,050. Stesso percorso, in direzione contraria, per i veicoli provenienti dal Gerrei e diretti a Cagliari.

I lavori cominceranno domani. Per limitare al massimo i disagi, l’Anas chiuderà la strada solo nella giornata di domenica. Domani e lunedì, invece, sarà istituito un senso unico alternato con il restringimento della carreggiata nel tratto di strada interessato dai lavori. Previsto il posizionamento di semafori per regolare il traffico. In prossimità del cantiere ci sarà il limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso.