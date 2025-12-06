Lavori sulla 131: riaperta la carreggiata 

Si viaggia nuovamente sulle due carreggiate sulla statale 131, tra Monastir e Nuraminis, dove nel pomeriggio di ieri sono state completate le operazioni di realizzazione della nuova pavimentazione drenante sui primi tre chilometri in entrambi i sensi della Carlo Felice. Lo comunica l’Anas in nota in cui annuncia «il ripristino del transito a quattro corsie tra Monastir e Nuraminis, a seguito del completamento dei lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione drenante». L'impresa esecutrice dei lavori ha lavorato a ritmo serrato negli ultimi giorni per giungere alla riapertura delle due carreggiate, risultato importantissimo in vista del ponte dell'Immacolata che dovrebbe fare registrare un incremento del traffico. Le operazioni di posa della pavimentazione drenante erano cominciate il 25 novembre e sarebbero dovute terminare entro il 3 dicembre. (ig. pil.)

