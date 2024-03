Lavori sulla 131, lunghe code e disagi 

Disagi senza fine per gli automobilisti che ogni giorno percorrono la Carlo Felice. Anche ieri all’altezza di Nuraminis nella complanare (in direzione Cagliari) il traffico ha subito forti rallentamenti e si è formata una lunga coda di auto e camion. La ragione? Erano i corsi i lavori per asfaltare una tratto di strada. La presenza del cantiere ha provocato disagi al traffico con auto in coda già dopo lo svincolo per Serrenti. Nell’area interessata dai lavori la restrizione della carreggiata (ridotta a una sola corsia) ha costretto gli automobilisti a rallentare. «Non sapevo di questi lavori – dice il sindaco di Nuraminis Stefano Anni –si tratta di uno degli innumerevoli disagi. La nostra amministrazione comunale ha chiesto un incontro con l’Anas. Ho scritto alla polizia stradale perché abbiamo grossi problemi di viabilità nel centro urbano. Molti automobilisti non rispettano le indicazioni e attraversano il paese a tutte le ore del giorno e della notte. Ci sono anche tantissimi camion. Questa situazione ci crea grandi problemi».

Nei giorni scorsi è stato riaperto al traffico il tratto di 131 lungo tre chilometri tra Nuraminis e Serrenti (in direzione Sassari). Ma i disagi continuano. (f. p.)

