Lavori sulla “131”, fine più lontana

Slitta ancora la conclusione dei lavori per il cantiere da 63 milioni complessivi di adeguamento della Statale 131 nel tratto di Nuraminis, fra i chilometri 23 e 32. La proroga fino al prossimo 15 gennaio riguarda una precedente ordinanza emessa da Anas, che conferma deviazioni e limitazioni al traffico tra Villagreca e Serrenti.

Buone notizie, invece, per il cavalcavia Nuraminis-Serramanna, demolito un anno fa: si ipotizza che possa essere riaperto entro l’anno.

Restrizioni e limiti

“Gli interventi avanzano su tutti i fronti del cantiere e Anas lavora per aprire al traffico nella prima parte del 2026”, riassume Anas in una nota che esplicita l’ordinanza firmata dal responsabile della struttura territoriale, Salvatore Campione. L’ordinanza conferma le deviazioni già in vigore tra i chilometri 29,300 (Villagreca) e 32,550 (Serrenti).

Direzione Sassari

L’ordinanza conferma le deviazioni del traffico sulla Statale “Carlo Felice”: la carreggiata in direzione Sassari è chiusa su entrambe le corsie, e il traffico scorre sulla complanare R5. Da Villagreca (chilometro 29) verso nord, chi percorre la 131 deve usare la complanare R5 in configurazione provvisoria e a due corsie. Qui permangono il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti e i limiti di velocità: 50 chilometri l’ora, ridotti a 30 vicino al rientro sulla 131 al chilometro 32,550.

Le deviazioni hanno eliminato gli insidiosi incroci a raso di Samatzai (chilometro 28,500) e quello poco a nord di Villagreca.

Direzione Cagliari

Nella direzione verso Cagliari, il traffico è deviato al chilometro 32,300, all’altezza di Serrenti, sulla strada complanare e poi su una carreggiata di nuova realizzazione, anch’essa provvisoria e in configurazione di cantiere.

Il percorso si ricollega alla 131 al chilometro 27, subito dopo il cavalcavia Nuraminis-Serramanna.

Il cavalcavia

Il viadotto, un mese fa, aveva concluso la posa delle travi e ora è in fase avanzata dei lavori. «Dalle informazioni in mio possesso – fa sapere il sindaco di Nuraminis, Stefano Anni – entro una settimana sarà realizzato l’impalcato, entro un mese è previsto il collaudo e l’apertura potrebbe avvenire entro l’anno: sarebbe un bel regalo di Natale».

