Nuraminis.
28 gennaio 2026 alle 00:27

Lavori sulla 131, complanare in sicurezza entro fine mese 

Un robusto, e spesso, tappeto d’asfalto steso su quasi tutta la lunghezza della strada complanare dissestata. È il primo, tangibile, risultato dei lavori per il ripristino della superficie stradale della strada di servizio della statale 131, in direzione sud tra Serrenti e Villagreca, nel tratto più a nord del cantiere per l’adeguamento dei poco meno di 10 chilometri della Carlo Felice in territorio di Nuraminis. Le operazioni, cominciate alle 20 di lunedì («Al fine di limitare i disagi all’utenza stradale, le lavorazioni verranno eseguite prevalentemente durante le ore notturne e verranno comunque sospese nelle ore di picco del traffico», ha precisato l’Anas) sono proseguite per una buona parte della giornata di ieri e nella notte appena passata. L’impatto della presenza sulla strada (diventata pericolosa per le buche formatesi nelle ultime settimane) di decine di operai e macchine operatici è stato contenuto. A parte la lunga fila di auto formatasi nelle prime ore del mattino, il traffico ha subito rallentamenti limitati, fisiologici quasi, rispetto alla natura dell’intervento che riguarda il consolidamento del fondo stradale con la successiva ribitumazione che per ora ha riguardato la corsia destra della complanare. Tutto nel quadro dei lavori che, ha annunciato l’Azienda Strade, «dovrebbero essere ultimati entro il pomeriggio di giovedì 29 gennaio».

