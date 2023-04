Lavori sulla 130, Orrù: «Non date colpe a noi» 

Sabato 29 aprile, dopo aver comunicato alla Questura la loro intenzione, piazzeranno cinque striscioni nella rotatoria di Decimomannu, in corrispondenza dell'incrocio con San Sperate: sono i militanti del comitato di protesta per il prolungarsi dei lavori sulla Strada statale 130. Alcune settimane fa il comitato ha inviato al presidente della Regione, al prefetto di Cagliari, al presidente della Città metropolitana e al ministro per le Infrastrutture una lettera sottoscritta dai sindaci interessati ai lavori per la messa in sicurezza della Statale: Uta, Villaspeciosa, Decimoputzu, Villasor, San Sperate, Decimomannu, Assemini e Elmas. Si chiedeva di far partire al più presto il cantiere. Un anno e mezzo fa Anas era pronta a cominciare i lavori finanziati con 90 milioni di euro, ma la Regione chiese al Governo, e ottenne, il commissariamento di dieci grandi opere tra le quali la messa in sicurezza della 130. Da allora è tutto fermo, ma non gli incidenti.

Incontro negato

«Chiediamo un incontro da mesi – afferma Ottavio Schirru, referente del comitato – ma non abbiamo ottenuto risposta. Abbiamo tappezzato i comuni di manifesti. La prossima mossa sarà un sit-in con gli striscioni nella rotonda. E non escludiamo altre iniziative più clamorose, sempre nel rispetto delle norme». Il comitato non vuole essere strumentalizzato politicamente: «Sappiamo che con l'appoggio del politico di turno avremmo ottenuto un incontro – dice Franco Trudu – ma rifiutiamo questa logica». Vogliono un tavolo tecnico, auspicato anche dai sindaci, per proporre soluzioni: per esempio far cominciare il cantiere da Decimomannu e non da Elmas come previsto.

Prezzi aumentati

«Il Comune di Elmas ci ha chiesto alcune variazioni al progetto che non possiamo ignorare», risponde il capo di gabinetto del presidente della Regione, con delega alle gestioni commissariali, Quirico Sanna: «La sindaca Maria Laura Orrù ci ha rappresentato alcune criticità che ci sono e quindi stiamo rivedendo il progetto. Stiamo cercando inoltre di recuperare fondi: il calcolo delle risorse necessarie è stato fatto sulla base di prezzi che nell’ultimo anno sono aumentati moltissimo, e i soldi già disponibili non bastano. Il presidente Solinas si sta prodigando, e il ministro Salvini ci ha garantito di considerare questo progetto una priorità». Dura la risposta della sindaca: «Non si possono far ricadere su terzi – puntualizza Orrù – le responsabilità dei ritardi che si trascinano da anni. La variazione al progetto da noi richiesta, peraltro in via ufficiosa, ha come premessa il fatto che non comporti ritardi aggiuntivi nell'esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo è pronto, di certo non è fermo per le nostre richieste verbali che non abbiamo neanche potuto ufficializzare perché non abbiamo mai ricevuto risposta da parte del commissario, a cui abbiamo chiesto di riceverci per una preliminare illustrazione di modifica che garantirebbe una maggiore sicurezza e accessibilità per i cittadini e le attività produttive di Elmas».