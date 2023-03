«Lavori sulla 130, basta con i ritardi» 

Della messa in sicurezza della Statale 130, pesante eredità che i sindaci si trasmetto di legislatura in legislatura, si parla da quasi 20 anni. Tra qualche mese Decimomannu avrà un nuovo sindaco che si dovrà confrontare con questa perenne emergenza: i lavori pronti a partire un anno e mezzo fa sono bloccati, tolti all'Anas, ora sono in mano al Presidente Solinas che li ha commissariati.

«Ci siamo riuniti nella nostra sede di via Cagliari, la sala era piena, c'erano persone anche fuori. Per la messa in sicurezza della strada è tutto fermo - annuncia Ottavio Schirru, presidente del comitato - noi invece andiamo avanti con l'affissione dei manifesti a Villaspeciosa , Decimoputzu , Villasor , San Sperate , Assemini ed Elmas . Abbiamo inviato una lettera al prefetto, al presidente della Regione Christian Solinas, al ministro delle infrastrutture, e ai gruppi consiliari in Regione. Chiediamo di sapere con precisione a che punto è l'iter dei lavori, che si convochi subito un tavolo tecnico al quale partecipare anche noi e una soluzione temporanea come l'installazione di un semaforo nell'incrocio con lo svincolo per San Sperate, finché non saranno ultimati i lavori».

Lo avevano annunciato e sono stati di parola: il comitato per la sicurezza della Strada Statale 130, ha tappezzato Decimomannu di manifesti. Il problema è vissuto quotidianamente da migliaia di automobilisti, motociclisti e ciclisti che rischiano la vita in una strada insicura dove le croci si susseguono.

Il comitato

Cadeddu

«Noi in campagna elettorale -afferma Monica Cadeddu, candidata sindaca con la lista "NuovaMentedecimo"- non cavalcheremo questo grave problema del nostro territorio come fanno e hanno fatto molti altri. Con onestà intellettuale riconosco che ogni amministratore avrebbe voluto e vuole risolvere questo problema che ci rende spettatori impotenti di un incidente grave a settimana e isola una parte importante della nostra comunità. Ma dobbiamo prendere atto del fatto che il Comune non ha né la competenza, né la forza per risolvere il problema, chi si fa promotore di ciò inganna i cittadini. Sicuramente ci rivolgeremo agli enti superiori competenti con più voce e più forza di come è stato fatto finora. Nonostante io non faccia più parte della giunta, insieme al gruppo che rappresento, senza pubblicizzarlo in giro per non creare false aspettative, sto interloquendo col Prefetto con il quale a breve avremo un incontro e con assessori e consiglieri regionali che in varie forme ci stanno aiutando a spronare il presidente Solinas a far ripartire l'iter e nell'immediatezza a trovare una soluzione tampone per una condizione di maggiore sicurezza dell'incrocio».

Trudu

«Se sarò eletto sindaco - dichiara Leopoldo Trudu, candidato sindaco dell'altra lista, "CresciAmo" - attiverò tre passaggi urgenti: un confronto con gli altri sindaci dei Comuni interessati ai lavori sulla Statale per concordare un'azione unitaria. Un incontro con il Comitato per la sicurezza per condividere eventuali iniziative e nella prima settimana di mandato qualora venissi eletto, chiederei immediatamente un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte per capire per quale ragione è tutto fermo, perché una risposta precisa ancora non l'abbiamo ricevuta».

