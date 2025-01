Lavori sul Temo, tempo scaduto 

I tempi si stanno allungando a dismisura ed ecco che sui gravi problemi idraulici del Comune di Bosa, l’assessorato regionale ai Lavori pubblici cerca di dare una forte accelerata. E ieri l’assessore regionale Antonio Piu ha chiamato a raccolta gli amministratori dei territori per cercare di mettere in campo una strategia comune: da metà febbraio dai territori dovranno partire nuove proposte o eventuali osservazioni verso i progetti in campo.

La Regione

In una comunicazione indirizzata alle amministrazioni comunali, l’esponente della Giunta Todde ha richiamato il lavoro importante e l’impegno dal gruppo di progettazione, che ha studiato le diverse soluzioni. L’assessore ha fatto anche notare di aver riscontrato «da parte delle amministrazioni comunali comportamenti che hanno determinato un pesante rallentamento e ritardi nella realizzazione delle opere». Piu, reputando indispensabile proseguire sul percorso per realizzare le opere di mitigazione, ha dato la disponibilità a programmare incontri per illustrare le soluzioni progettuali studiate.

Il vertice

Ieri pomeriggio a Cagliari il primo incontro ma noin tutti gli amministratori hanno accolto l’invito. Erano presenti il vicesindaco di Bosa Federico Ledda, i sindaci Massimo Falchi (Suni), Giovanni Antonio Zucca (Flussio), Gianbattista Ledda (Sennariolo). Assenti invece i rappresentanti dei Comuni di Tresnuraghes, Cuglieri, Tinnura, Magomadas. «È stato un incontro interlocutorio e proficuo - ha affermato il sindaco di Flussio e presidente dell’Unione della Planargia Giovanni Antonio Zucca- l’assessore ha ridimensionato le rimostranze nei confronti dei Comuni, dando disponibilità al confronto».

L’iter

Entro il 15 febbraio dalle amministrazioni comunali arriveranno in Regione ulteriori proposte, osservazioni e riserve, mentre l’assessore regionale si è impegnato a essere in Planargia il 25 febbraio per esporre i progetti e ascoltare le perplessità di amministratori, popolazione e comitati. «Per quell’incontro auspichiamo soprattutto la presenza dei titolari delle aziende zootecniche – sottolinea il presidente Zucca- Dovranno essere esaminate le due proposte. Una risulta particolarmente impattante per il territorio, l’altra meno ma interessa una zona più vasta». Il sindaco di Flussio fa sapere che la settimana prossima convocherà «gli altri primi cittadini per trovare una posizione comune». Di certo tutti vanno cauti, si sta parlando di opere e interventi di importi notevoli: solo l’accordo quadro dei servizi di ingegneria per opere di difesa idraulica della città di Bosa ha un importo di oltre cinque milioni di euro.

