Lavori sul rio Pardu: «Opera essenziale» 

L’ultimo nubifragio ha messo a nudo la fragilità del territorio di San Gavino e in particolare la necessità di effettuare dei lavori urgenti per mettere in sicurezza i corsi d’acqua del paese come il rio Pardu, che scorre a ridosso delle abitazioni, come quelle in via Tommaseo. Tuttavia da quasi quattro anni sono fermi i lavori per lo spostamento del fiume di almeno 400 metri dal letto attuale, ma servono nuovi fondi perché il finanziamento concesso anni fa dalla Regione non è sufficiente per realizzare la nuova opera. «Nelle casse del Comune sono presenti due milioni e 300mila euro, ma sono necessari almeno altri tre milioni di euro per realizzare l’opera – spiega il sindaco Stefano Altea –. Ora presenteremo la domanda di questo ulteriore finanziamento alla Regione e confidiamo che sia sensibile alle istanze del nostro Comune, che si trova in una situazione di elevato rischio in caso di calamità naturali, come ci ha ben insegnato la drammatica esperienza del ciclone Cleopatra novembre 2013 e l’alluvione che si è abbattuta su San Gavino nelle notte tra il 26 e il 27 ottobre. Con quest’ulteriore finanziamento potrà essere realizzata l’opera completa che consentirà di mettere in sicurezza la popolazione e rilanciare il territorio da un punto di vista economico». Con lo spostamento del fiume saranno ridotti i vincoli di carattere idrogeologico e questo permetterà di ampliare le costruzioni esistenti e di realizzarne delle nuove. Ad oggi i lavori sul rio Pardu sono fermi nelle aule del tribunale di Cagliari per un contenzioso legale tra la ditta Putzu, che aveva vinto l’appalto dei lavori (chiede un risarcimento di quasi un milione di euro) e il Comune. ( g. pit. )

