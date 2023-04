Lavori sul potabilizzatore, possibili disagi 

Si cercherà di ridurre i disagi il più possibile, ma oggi, i quartesi potrebbero ritrovarsi con i rubinetti a secco. Sono infatti previsti alcuni lavori di manutenzione straordinaria su una turbina dell’Enas e per questo sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile all'impianto del Simbirizzi dalle 8 alle 13 con conseguente sospensione dell’approvvigionamento che interesserà anche la città.

L’erogazione idrica nelle case sarà garantita dall’accumulo nei serbatoi, ma a seconda dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte non si possono escludere disservizi dal pomeriggio nei punti più alti dell’abitato. La situazione dovrebbe poi tornare alla normalità entro la tarda serata. Come sempre accade in questi casi, quando tornerà l’acqua, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità. Il personale di Abbanoa effettuerà i flussaggi della rete nel più breve tempo possibile, per limitare i disagi.

