Lavori sul ponte, strada chiusa 

L’intervento è atteso da circa un mese e mezzo. Il ponte di ferro, dove transita il Trenino verde, danneggiato da un incidente avvenuto ai primi di giugno da un camion pirata, sarà riparato. La statale 129 bis, Trasversale sarda, per Bosa e la Planargia, denominata la strada per il mare, frequentata da molti turisti, sarà chiusa al traffico per l’intera giornata di domani, dalle 6 fino alle 20. Lo annuncia il Comune di Macomer, dopo l’ordinanza dell’Anas.

L’intervento

I lavori riguardano una travata metallica, che costituisce il ponte sulla statale 129, per il passaggio della linea turistica, di proprietà dell’Arst e della Fondazione Trenino verde Sardegna. Con l’ordinanza si chiude la strada al traffico per 14 ore nel tratto compreso tra il km 2,500 e il 4,500.

Strade alternative

Il traffico sarà deviato con percorsi saranno indicati dalla segnaletica. Il traffico da Cagliari verrà deviato allo svincolo per Macomer-Bosa della 131 fino allo svincolo Semestene-Pozzomaggiore lungo le strade provinciali 8 e 44. Per il traffico da Sassari deviazione dallo svincolo Semestene-Pozzomaggiore lungo le provinciali 8 e 44. Il traffico da Macomer verrà dirottato sulla provinciale 43 in direzione Scano Montiferro. Il percorso alternativo da Bosa a Macomer sarà lungo la statale 292 e le provinciali 21, 34, 43 e 78.

I disagi

I disagi saranno tanti, ma l’intervento si rende necessario per consentire il passaggio del Trenino verde, sospeso dal giorno dell’incidente. La situazione ha determinato l’annullamento, da parte della cooperativa Esedra, di tutte le prenotazioni turistiche che arrivano da mezza Europa e dalla Penisola, compromettendo l’intera stagione estiva, con danni notevoli alle attività del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA